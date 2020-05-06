Мама беременной Саши Зверевой не будет присутствовать на ее родах

Алексей Вольцев

Саша Зверева ждет четвертого ребенка. В социальных сетях певица активно рассказывает поклонникам, как протекает беременность. Сегодня экс-солистка группы «Демо» сообщила, что ее мама не сможет быть рядом с ней на родах.

В феврале этого года 39-летняя Саша Зверева вышла замуж за американца по имени Даниэль. Спустя месяц певица призналась, что находится в интересном положении. «Скрывала беременность, потому что не хотелось вторжения чужих энергий в это уязвимое время: первая половина беременности. Именно в это время я чувствую себя эмоционально нестабильно. Сильно падает иммунитет. Малыш наш в полном порядке. Никаких угроз», — делилась радостной новостью исполнительница.

Пол будущего малыша экс-солистка «Демо» пока не раскрыла. Но звезда подчеркнула, что члены ее семьи уверены — будет девочка. К слову, рожать Саша планирует в Америке, однако мама артистки этот процесс пропустит. «Она вернулась единственным рейсом в Россию. Зато теперь мама увидит свой сад с цветами, истосковавшегося в карантине папу. Возьмет его под свое крылышко, обогреет любовью — она всех нас греет!» — сообщила Зверева.





Исполнительница отметила, что родительнице нужно побыть в России какой-то промежуток, чтобы потом спокойно вылететь в Лос-Анжелес. «Это будет законно, чем нарушать иммиграционный визовый режим», — добавила она.

Подписчики поддержали Сашу. Они написали, чтобы певица не волновалась и верила в лучшее. «Мама у вас такая прекрасная! За расставанием будет встреча, не грустите!»; «Только не плачьте — вам вредно! Все будет хорошо»; «Когда-нибудь карантин закончится, и мы все встретимся со своими близкими и родными!» — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, что от предыдущих отношений Саша воспитывает троих детей. В браке с банкиром Ильей Гусевым артистка родила дочь Василису и сына Макара. Практически сразу после появления на свет второго ребенка пара рассталась. Как позже призналась Зверева, экс-возлюбленный жил за ее счет и не стремился зарабатывать.

В 2012-м бывшая солистка группы «Демо» вышла замуж во второй раз. Избранником звезды оказался диджей Дмитрий Алмазов. В 2015 году у них родился сын Лев. Вскоре возлюбленные развелись, и Саша вместе с детьми эмигрировала из России в США.

Фото: Instagram