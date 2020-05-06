"Меня тоже домогались": Водонаева пожаловалась на "грязные предложения" российского продюсера

Вадим Карасев

37-летняя Алена Водонаева пожаловалась на домогательства на российском телевидении. Звезда "Дома-2" рассказала о "грязных предложениях" известного продюсера, сообщает Cosmopolitan.

Алена Водонаева опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором высказала свое мнение на животрепещущую тему. Звезда вспомнила, как первый и последний раз в своей жизни подверглась сексуальным домогательствам.



Водонаева заявила, что в 2007 году должна была стать телеведущей на одном популярном канале, однако все сорвалось в последний момент из-за того, что звезда отвергла непристойное предложение известного медиаменеджера и продюсера, чье слово тогда было решающим.

"Если уж мы называет грязные предложения домогательствами - меня тоже домогались. Меня уже почти утвердили после всех этапов, кастинга, проб и уже отснятого, кстати, пилота. Оставался только последний момент - разговор с главным человеком. Но прямо в кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт", - рассказала Водонаева.

После произошедшего звезда пожаловалась на непристойное предложение своему будущему мужу. Как утверждает Водонаева, она предпочитала все это время молчать, полагая, что пристававший к ней мужчина потерял работу уже давно.

"На фоне последних новостей решила узнать, как сложилась его судьба. А у него всё хорошо. Этого человека зовут Александр Митрошенков. Вот он, вице-президент Академии российского телевидения. Обласканный звездами продюсер", - заявила Водонаева.

Водонаева отметила, что в настоящее время не собирается требовать от Митрошенкова каких-либо извинений, но решила предать данную историю огласке по причине того, что в подобной ситуации могут оказаться другие женщины.

"Я думаю, что уже пришло время женщинам в нашей стране перестать бояться говорить, когда ваши профессиональные качества ставят на второе место", — цитирует Водонаеву Lenta.ru.

Как писал NEWSTES, ранее Водонаева написала заявление в полицию на православного миллиардера Малофеева.