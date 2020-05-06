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Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня

Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня

В Киеве значительная часть коммуникаций ливневой канализации не обновлялась — это привело к подтоплениям. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщает официальный портал Киева.

«После очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентров, в столице за три дня выпала месячная норма осадков», — отметил Виталий Кличко.

По его словам, шквальный ветер срывает листья и мусор, в результате забиваются решетки водостоков. Городские службы собираются установить более мощные насосы в местах подтопления. Также реконструирована система стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.

«Но не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую ее часть не обновляли десятилетиями. И она очень устарела», — отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило известный ТРЦ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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