Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня
В Киеве значительная часть коммуникаций ливневой канализации не обновлялась — это привело к подтоплениям. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщает официальный портал Киева.
«После очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентров, в столице за три дня выпала месячная норма осадков», — отметил Виталий Кличко.
По его словам, шквальный ветер срывает листья и мусор, в результате забиваются решетки водостоков. Городские службы собираются установить более мощные насосы в местах подтопления. Также реконструирована система стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.
«Но не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую ее часть не обновляли десятилетиями. И она очень устарела», — отметил Виталий Кличко.
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