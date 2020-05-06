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МИД Чехии намерен нормализовать отношения с Россией

МИД Чехии намерен нормализовать отношения с Россией

Во время выступления перед депутатами чешского парламента министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что в адрес России направлена нота с предложением урегулирования разногласий во взаимоотношениях стран. В частности, речь зашла о произведении демонтажа памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.

В ответ на это от оппозиционных партий поступило предложение обсудить отношения Праги и Москвы, а также попытки последней вмешиваться во внутренние дела Чехии.

Так, по мнению руководителя партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, парламент может и должен взять инициативу в свои руки, поскольку правительство пока никак не обозначило свое мнение в вопросе “российской дипломатической и разведывательной агрессии”. Но большинство депутатов не поддержали такое видение ситуации.

Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии, — приводит слова министра иностранных дел РИА Новости.

Петршичек отметил, что преложений, подобных направленному со стороны Чехии, не было с 1993 года, то есть с момента подписания Договора о сотрудничестве и дружеских отношениях.

Также среди оппозиционеров прозвучало намерение добиться снятия с должности замглавы парламента лидера коммунистической партии Войтеха Филипа за то, что он назвал фашистами чешских политиков, которые способствовали установлению памятника власовцам.

Ранее “Южный Федеральный” сообщал о готовности МИД Чехии проводить переговоры о передаче России демонтированного памятника маршала Конева.

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По материалам: u-f.ru

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