МИД Украины призвал решить три задачи по «возвращению» Крыма

Алексей Вольцев

У Киева появилась «новая стратегия», с помощью которой он намерен решить вопрос о «возвращении аннексированного» Крыма.

Об этом в интервью Радио НВ заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он дал его после того как обсудил со своим германским коллегой выполнение решений парижского саммита «Нормандской четверки».

По словам министра для «возвращения» полуострова в состав Украины следует решить три главных стратегических задачи.

«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что параллельно будут решаться «еще несколько других задач». И все это в комплексе приведет к тому, что Крым снова станет украинским.

«Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заключил Кулеба.

Он заверил, что вся команда Министерства иностранных дел Украины и другие ведомства страны постоянно «работают над этим планом».

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

С тех пор украинские политики разного уровня делают постоянные заявления о своей уверенности в «возвращении» Крыма . Однако эти заявления больше похожи на заклинания, чем на реальные прогнозы.

Ранее ИА Newstes сообщало, что та самая «команда» украинского МИДа, которая по словам Кулебы работает над «возвращением» Крыма, приступила к переписыванию «Википедии». Кампания призвана наполнить эту интернет-энциклопедию «правдивой» информацией об Украине и «противодействовать дезинформации».