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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Сегодня стало известно, что владелец компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь" Дмитрий Босов покончил с собой. За неделю до смерти одному из богатейших бизнесменов России по версии Forbes исполнилось 52 года. О кончине Дмитрия Босова сообщило издание РБК.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам о том, что в ночь на 6 мая полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где проживал бизнесмен. Позже знакомые Дмитрия подтвердили изданию, что Босов действительно покончил с собой.

Это правда, Босова нет в живых,

— сообщил собеседник в разговоре с редакторами РБК.

О причинах, толкнувших Дмитрия Босова на самоубийство, и других подробностях этой истории пока не сообщается. СК по Московской области подтвердил гибель бизнесмена. По их информации, Дмитрий застрелился из пистолета. Тело Босово было найдено родственниками на территории их семейного загородного дома.


Дмитрий Босов

Известно, что Босов не только владел двумя крупными российскими компаниями по добыче угля, но и являлся основателем и председатель совета директоров Группы "Аллтек". С 2008 года бизнесмен также занимал руководящую должность в попечительском совете ХК "Сибирь". Известно также, что компания Босова "Сибантрацит" являлась генеральным спонсором "Ночной хоккейной лиги", созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело против руководства Арктической горной компании, принадлежащей Дмитрию Босову из-за незаконной добычи и продажи таймырского угля. В прессе миллиардеру неоднократно приписывали связь с Борисом Березовским. Поговаривали, что вместе с ним Босов поддерживал Юлию Тимошенко и Виктора Ющенко во время избирательной кампании по выборам президента Украины. Сам бизнесмен эти слухи отрицал.

У Дмитрия Босова остались жена и четверо детей.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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