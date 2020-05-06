Министр здравоохранения Ростовской области приступила к работе не долечившись

Вадим Карасев

Главу Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую выписали из больницы. 6 мая она приступит к своим обязанностям, но как пояснил ее лечащий врач - женщина не долечилась.

"Состояние улучшилось, но лечение не окончено. Желание покинуть больницу ее и удержать пациента я не смогу", - пояснил главврач.

Быковская из-за сложной эпидемиологической ситуации будет продолжать лечение амбулаторно и в среду 6 мая примет участие в работе оперштаба.

Напомним, что 25 апреля после заседания регионального штаба Татьяне Быковской стало плохо и ее госпитализировали сердечным приступом.

В тот день Быковская выступила с докладом на совещании у губернатора, официальная часть транслировалась в открытом доступе в интернете. Министр дала пояснения о ходе работы и о дальнейших действиях. Некоторые источники сообщают, что у совещания была закрытая часть, именно после нее женщине стало плохо, сообщает Блокнот-Ростов.

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