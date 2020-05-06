Минприроды решит, где охотиться спортсменам и любителям

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Расширены полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Новые функции обозначены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 573 «О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», вступающем в силу сегодня, 6 мая.

Теперь ведомство будет устанавливать:

- требования к земельному или лесному участку, который предназначен для любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

- ограничения любительской и спортивной охоты в отношении вышеуказанных охотничьих ресурсов.

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