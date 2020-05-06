Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Доклинические испытания вакцин от коронавируса показывают обнадеживающие результаты. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В Росси за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.