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Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Доклинические испытания вакцин от коронавируса показывают обнадеживающие результаты. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В Росси за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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