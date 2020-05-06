Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Анастасия Иванова

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По словам собеседника агентства, в среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. При этом какую именно должность займет глава города, в пресс-службе не уточнили, отметив, что "все официальные комментарии будут завтра".

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом".

Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.