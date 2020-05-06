Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По словам собеседника агентства, в среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. При этом какую именно должность займет глава города, в пресс-службе не уточнили, отметив, что "все официальные комментарии будут завтра".

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом".


Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Торт без сахара и разговор по видеосвязи с Кембриджами: как пройдет день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри
Торт без сахара и разговор по видеосвязи с Кембриджами: как пройдет
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера
Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова
Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Латвия объявила себя «донором денег в СССР»
Латвия объявила себя «донором денег в СССР»

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
Барыкин избран председателем Думы Нижнего Новгорода
Руководитель администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку