МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19
Сегодня, 05:42 Лидия Мартынова
Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.
В приказе говорится, что препарат предназначен для "предотвращения, распространения, локализации и ликвидации" COVID-19. "Биовен" разработала украинская фармкомпания Biopharma.
Исследования проведут в таких медучреждениях:
– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);
– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).
По материалам: gogetnews.info