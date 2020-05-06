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МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19

МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19
Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.

В приказе говорится, что препарат предназначен для "предотвращения, распространения, локализации и ликвидации" COVID-19. "Биовен" разработала украинская фармкомпания Biopharma.
Исследования проведут в таких медучреждениях:

– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);

– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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