МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19

Лидия Мартынова

Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.В приказе говорится, что препарат предназначен для "предотвращения, распространения, локализации и ликвидации" COVID-19. "Биовен" разработала украинская фармкомпания Biopharma.Исследования проведут в таких медучреждениях:– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).