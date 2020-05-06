Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"

"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"

Павильоны скандального проекта "Дом-2" полностью снесены. Площадку расчистили для строительства автодороги, сообщает "Интерфакс".

"К настоящему времени павильоны и декорации реалити-шоу "Дом-2" полностью снесены, площадка свободна от построек, а образовавшийся строительный мусор вывезен на специальные площадки для утилизации", — заявил Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий столицы.

По словам чиновника, в настоящее время освободившийся земельный участок готовят для будущего строительства дороги Марьино-Саларьево.

Многих пользователей обрадовало известие о сносе съемочной площадки скандального реалити-шоу. Своими эмоциями они поделились в соцсетях.

"В Новой Москве снесли съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2". Свершилось", "Смело могу сказать: я жил в то время, когда снесли Дом-2!", "В кои-то веки", "Можно вздохнуть?", "Наконец-то!!!", "Прекрасная новость", "Так по мне лучше вообще Дом - 2 убрать с эфира", - пишут пользователи твиттера.





Тем не менее, съемки "Дома-2" продолжатся, несмотря на снос павильонов - у проекта появилась новая съемочная площадка.

"Участники шоу получили в свое распоряжение аналогичный земельный участок, в непосредственной близости от освобожденного", - рассказал Владимир Жидкин.

Как писал NEWSTES, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве Владислава Рамма
Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве
Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
Белорусский МИД лишил аккредитации «Первый канал» России
В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
В Швейцарию вылетел гуманитарный рейс для российских детей
"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"
"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"
Венесуэла направит в Гаагу материалы о морском вторжении в страну
Венесуэла направит в Гаагу материалы о морском вторжении в страну
Без подарков и гостей: как прошел первый день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри
Без подарков и гостей: как прошел первый день рождения сына Меган
Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах - самое важное из совещания Путина с правительством
Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах -

Топ на сегодня

Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Еще по теме

В Москве снесут съемочную площадку «Дома-2 »
Вышло постановление об изъятии съемочной площадки «Дома-2»
Новую площадку для «Дома-2» нашли за четыре дня
Проект «Дом-2» осенью переедет в деревню Летово