"Можно вздохнуть?": в сети радуются сносу съемочной площадки "Дома-2"

Вадим Карасев

Павильоны скандального проекта "Дом-2" полностью снесены. Площадку расчистили для строительства автодороги, сообщает "Интерфакс".

"К настоящему времени павильоны и декорации реалити-шоу "Дом-2" полностью снесены, площадка свободна от построек, а образовавшийся строительный мусор вывезен на специальные площадки для утилизации", — заявил Владимир Жидкин, являющийся главой департамента развития новых территорий столицы.



По словам чиновника, в настоящее время освободившийся земельный участок готовят для будущего строительства дороги Марьино-Саларьево.

Многих пользователей обрадовало известие о сносе съемочной площадки скандального реалити-шоу. Своими эмоциями они поделились в соцсетях.

"В Новой Москве снесли съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2". Свершилось", "Смело могу сказать: я жил в то время, когда снесли Дом-2!", "В кои-то веки", "Можно вздохнуть?", "Наконец-то!!!", "Прекрасная новость", "Так по мне лучше вообще Дом - 2 убрать с эфира", - пишут пользователи твиттера.

Тем не менее, съемки "Дома-2" продолжатся, несмотря на снос павильонов - у проекта появилась новая съемочная площадка.

"Участники шоу получили в свое распоряжение аналогичный земельный участок, в непосредственной близости от освобожденного", - рассказал Владимир Жидкин.

Как писал NEWSTES, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки.