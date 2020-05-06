Музыканты из 15 стран сыграют Седьмую симфонию Шостаковича из своих квартир

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фонд «Открытое Море» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне представит международный проект «Музыка Мира», в рамках которого музыканты из 15 стран сыграют Седьмую симфонию композитора Дмитрия Шостаковича прямо из своих квартир. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

108 участников международного оркестра Baltic Sea Philharmonic проведут видеоконцерт, а эстонский дирижер Кристиана Ярви сведет все партии в онлайн-микс. Кроме того, ведущий Артем Ткаченко, находящийся в Зале Славы Музея Победы на Поклонной Горе в Москве, свяжется по видеосвязи с культурными и общественными деятелями, чтобы обсудить с ними такие темы, как война и победа, счастье и радость, изоляция и сплочение.

Трансляция уникального концерта начнется 8 мая в 15:00 по московскому времени. Ее можно будет посмотреть на главной странице портала «Рамблер», входящего в Rambler Group.