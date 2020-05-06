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На Чаяндинском месторождении выявили 246 случаев коронавируса

На Чаяндинском месторождении выявили 246 случаев коронавируса
Из 5 тысяч взятых анализов у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 246 дали положительный результат, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

"За эти дни обработано порядка 5 тысяч взятых у работников месторождения проб, из которых 246 дали положительный результат. Ожидаются еще результаты 2500 анализов. У более чем 90% инфицированных коронавирусом течение болезни проходит бессимптомно. Вместе с тем Роспотребнадзором пока официально подтвержден лишь 41 случай заболевания COVID-19 на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - рассказали в оперштабе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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