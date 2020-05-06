Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь

На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь

Эксперимент, проведенный исследователями из Массачусетского технологического института, заставляет предположить, что на экзопланетах с атмосферами, состоящими преимущественно из водорода, может существовать жизнь. В ходе эксперимента в атмосфере из чистого водорода поддерживались культуры кишечной палочки и пекарских дрожжей.

На Земле существует более пятидесяти видов метаногенов — организмов, которым для жизнедеятельности необходим водород. Все они относятся к домену архей. Они живут в болотах, в горячих источниках, включая подводные «черные курильщики», в почвах пустынь, глубоко подо льдом, или же составляют часть микрофлоры кишечника животных. Они поглощают из окружающей среды водород и углекислый газ, а выделяют метан. В лабораторных условиях они способны жить в атмосфере, где содержание водорода доходит до 80 %.

По словам руководителя исследовательской группы Сары Сигер (Sara Seager), способность жить в водородной атмосфере у организмов, не относящихся к метаногенам, изучена мало. В нынешнем эксперименте Сигер и ее коллеги оценили жизнеспособность двух микроорганизмов — бактерии Escherichia coli и дрожжей Saccharomyces cerevisiae — в среде, содержащей 100 % водорода. Они выращивали культуры бактерий и дрожжей по отдельности, а затем помещали их в емкости с питательными веществами, откачивали оттуда богатый кислородом воздух и заполняли водородом.

В течение 80 часов каждый час из емкостей с бактериями и дрожжами брали образцы, в которых подсчитывали количество живых микроорганизмов. Как сообщают ученые, результаты представляли собой классическую кривую роста. Вначале количество микроорганизмов росло, когда они осваивали среды, а затем стало стабильным, и одинаковый уровень численности поддерживался до конца эксперимента.

«Результаты нам не кажутся удивительными. В конце концов, водород является инертным газом, и поэтому сам по себе не токсичен для организмов, — говорит Сара Сигер. — Эксперимент не был предназначен для выяснения, могут ли микробы зависеть от водорода как источника энергии. Цель была — продемонстрировать, что стопроцентная водородная атмосфера не будет вредить или убивать определенные формы жизни. Я не думаю, что астрономам приходило в голову, что в водородной среде может быть жизнь. Надеюсь, что наше исследование будет способствовать диалогу между астрономами и биологами, особенно по мере того, как набирает обороты поиск обитаемых планет и внеземной жизни».

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешек
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что она назвала девочку "умственно-отсталой"
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что
Илон Маск получит от Tesla особую премию
Илон Маск получит от Tesla особую премию
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и уволился
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более года
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв коронавируса
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Физики из Китая и Англии приблизились к созданию металлического водорода
Ученые зафиксировали горячий водород в низких слоях атмосферы
Солнце уничтожит Землю из-за нехватки водорода, - ученые
Инопланетяне могут жить подо льдом - Ученые