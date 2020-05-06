"На последнем месте". Стоит ли в РФ ждать раздачи "вертолетных денег"?

Анастасия Иванова

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович в беседе с РИА Новости отметил, что власти РФ допускают раздачу населению "денег с вертолета" в качестве крайней меры, по этой причине прибегнуть к такому сценарию можно после того, как ключевая ставка будет снижена до нулевой зоны и будут реализованы программы "количественного смягчения".

До этого глава министерства финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" пояснил, что страна могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.

"Полагаем, что "вертолетные деньги" могут рассматриваться правительством и регулятором как крайняя мера, стоящая на последнем месте в "списке" нестандартных мер поддержки. Другими словами, "вертолетные деньги" по мнению экономического блока могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы "количественного смягчения", в том числе покупает долги и с пониженным уровнем качества и так далее", – сказал Покатович.

сообщало, что в Минпромторге разъяснили отмену запрета на вывоз масок и средств защиты.