На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский солдат

Анастасия Иванова

В ходе учений «Весенний шторм» во вторник, 5 мая, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии пострадал срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона, пишет err.ee.

«Военнослужащий получил серьезные телесные повреждения во время боевой стрельбы из противотанкового гранатомета Карла-Густава», — сообщила пресс-служба Сил обороны.

По предварительным данным, травмы были получены из-за ударной волны. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, затем он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь солдата не находится в опасности, его родители были проинформированы об инциденте, заверяют военные власти. Точные обстоятельства инцидента установит военная полиция.

Напомним, что накануне учения «Весенний шторм» посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.