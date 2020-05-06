Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский солдат

На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский солдат

На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский солдат

В ходе учений «Весенний шторм» во вторник, 5 мая, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии пострадал срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона, пишет err.ee.

«Военнослужащий получил серьезные телесные повреждения во время боевой стрельбы из противотанкового гранатомета Карла-Густава», — сообщила пресс-служба Сил обороны.

По предварительным данным, травмы были получены из-за ударной волны. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, затем он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь солдата не находится в опасности, его родители были проинформированы об инциденте, заверяют военные власти. Точные обстоятельства инцидента установит военная полиция.

Напомним, что накануне учения «Весенний шторм» посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России
Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России
Лукашенко хочет транслировать минский парад Победы на российских телеканалах
Лукашенко хочет транслировать минский парад Победы на российских
"Незыблемость позиций". Зеленский обновил контактную группу по Донбассу
"Незыблемость позиций". Зеленский обновил контактную группу по
Минфин хочет нарастить госдолг на 1,5-2% ВВП
Минфин хочет нарастить госдолг на 1,5-2% ВВП
Айза Анохина получила серьезную травму лица
Айза Анохина получила серьезную травму лица
На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский солдат
На учениях при стрельбе из гранатомета серьезно пострадал эстонский
В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством
Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством
Трамп допустил возможность задержки в создании вакцины
Трамп допустил возможность задержки в создании вакцины
Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге
Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге
Илон Маск и певица Граймс стали родителями: необычное имя и первые снимки малыша
Илон Маск и певица Граймс стали родителями: необычное имя и первые

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Эстония проведет крупнейшие военные учения в своей истории
В Эстонии стартуют военные учения НАТО с участием Украины
В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО
«Железный волк-2»: солдата поломала пулеметная система