На внеочередной Раде могут изменить процедуру увольнения министров

Лидия Мартынова

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подал 2 законопроекта для рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады 12 мая.Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко во время заседания комитета, которое проходит в режиме видеоконференции."Я хочу напомнить, что на внеочередную сессию Верховной Рады, которая будет 12 мая, от нашего комитета подано два законопроекта – это №2679 и №3195", - отметил Клочко.Так, законопроект №2679 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" имеет целью улучшить положение дел в сфере предоставления административных услуг.Законопроектом №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета Министров Украины" предлагается закрепить обязанность члена Кабинета министров присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса Україна его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании парламента.