Не только ЕС: у Зеленского оценили возможность отмены безвиза из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Несмотря на заявлявшиеся ранее планы Европейского союза внедрить вместо традиционных штампов в паспорте системы EES и ETIAS, в целом безвизовый режим для украинцев из-за пандемии COVID-19 отменять не будут.

Уверенность в этом выразил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, государства лишь постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

«Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим», — цитирует его слова официальный сайт главы государства.

Также он обратил внимание на то, что помимо стран Европейского союза у Украины безвизовый режим действует с целым рядом стран, поэтому даже в случае теоретической отмены безвиза с Европой украинцы вполне свободно смогут передвигаться по миру.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Он также выразил сомнения, что к концу года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.

Напомним, что в Европейском союзе составили «дорожную карту» снятия карантинных ограничений, которые были наложены за коронавирус. В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС о снятии карантинных мероприятий. Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сама будет открывать границы постепенно, и не раньше, чем это сделают другие европейские страны. Глава правительства считает, что открывать границы Украина будет по европейскому сценарию с поправкой на дату введения карантина. Возможно, это будет 30-дневный временной лаг.