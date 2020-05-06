Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США

Вадим Карасев

Нагиб СавирисФото: Amr Dalsh / Reuters

Египетский миллиардер Нагиб Савирис (Naguib Sawiris), основатель Orascom Telecom Holding, пообещал нефти рост цен до 50-60 долларов за баррель и до 100 долларов через полтора года. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Бизнесмен отметил, что Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую промышленность США. Именно удар по ней, считает он, должен в итоге привести к бурному росту нефтяных котировок. Савирис добавил, что из-за сокращения потребления цена на нефть все равно бы упала даже в случае успеха сделки ОПЕК+ в марте.

Кроме того, миллиардер видит много возможностей в авиаиндустрии, а также в секторах туризма, гостиничного хозяйства и интернет-услуг. По его словам, сегодня можно приобрести авиакомпанию за один доллар только при готовности взять на себя основную часть долга.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Объем сокращений, на которые пойдут другие крупные нефтяные страны пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем нефтяном регионе США Техасе отказались сокращать добычу нефти. Напротив, для местных компаний был снят ряд ограничений на консервацию и открытие скважин.