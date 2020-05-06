Необычное захоронение бронзового века найдено в Англии

Вадим Карасев

Во время археологических раскопок перед строительством скейт-парка в городе Лехлейд в английском графстве Глостершир были найдены два погребения бронзового века. Одно из них оказалось необычным: вопреки известным по другим захоронениям погребальным обрядам той эпохи покойник был похоронен в сидячем положении. Причины этого остаются неизвестными.

Радиоуглеродный анализ показал, что оба захоронения были совершены около 2200 года до н. э. Один из погребенных, вероятно, был вождем или знатным человеком. Он был похоронен в центре кургана, окруженного круглым рвом. В могиле оказались черепа и копыта четырех коров. Останки принесенных в жертву коров и раньше находили в могилах того времени, но не более одной коровы на одного покойника. Погребальный инвентарь включает в себя медный кинжал с рукояткой из кости кита, каменное запястье, янтарную бусину и орудие для получения огня, состоящее из кусков кремня и пирита. И инвентарь, и устройство кургана характерны для традиции колоколовидных кубков, широко распространенной в Европе в конце неолита и начале бронзового века и дольше всего сохранявшейся на Британских островах (подробнее о ней можно прочитать в отдельном очерке).

Примечательно, что как раз характерных сосудов, давших название традиции колоколовидных кубков, в кургане не оказалось. Археологи считают, что это значимое отсутствие, которое указывает, что покойный выполнял особую функцию в своем сообществе.

Рядом с могилой вождя, на территории внутри круглого рва, найдено захоронение человека, старого по меркам бронзового века. Он умер в возрасте 50–60 лет. «Он был похоронен в необычном сидячем положении — его ноги были вытянуты вниз к основанию его могильной ямы, — сказал археолог Энди Худ. — Мы не нашли прямой параллели этому в других памятниках бронзового века Великобритании». Обычно людей того времени хоронили лежащими на боку в так называемой «позе эмбриона». Близость останков пожилого человека к вождю, его странная поза и отсутствие у него характерного погребального инвентаря составляют загадку, которая, по мнению археолога, может оставаться неразгаданной еще очень долго.