"Незыблемость позиций". Зеленский обновил контактную группу по Донбассу
Сегодня, 05:00 Анастасия Иванова
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, говорится в сообщении Администрации президента.
"Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.
Указ был подписан во вторник, 5 мая. Украинскую делегацию возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, "что обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций".
сообщило, что СБУ собиралась открыть дело о госизмене в отношении Кучмы и экс-главы офиса Зеленского Ермака.
По материалам: ria.ru