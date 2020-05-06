"Незыблемость позиций". Зеленский обновил контактную группу по Донбассу

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, говорится в сообщении Администрации президента.

"Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

Указ был подписан во вторник, 5 мая. Украинскую делегацию возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, "что обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций".

сообщило, что СБУ собиралась открыть дело о госизмене в отношении Кучмы и экс-главы офиса Зеленского Ермака.