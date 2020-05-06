Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом

Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом

Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусомФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, мужчины более подвержены рискам заражения и более тяжелого протекания болезни. «Причина этого явления — прежде всего в менее здоровом образе жизни мужчин и, в частности, в таких вредных привычках, как курение и употребление алкоголя», — подчеркнул доктор, добавив, что речь идет не только о вирусе, но и о всех известных человечеству заболеваниях.

Малышев подчеркнул, что мужчины по естественным особенностям менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины, в связи с чем они чаще болеют и умирают. «Не случайно ведь, что на каждые 489 девочек на земле рождаются 511 мальчиков, часть из которых сравнительно рано погибнет. В итоге, примерно к 40 годам число женщин и мужчин примерно выравнивается», — резюмировал он.

В конце апреля Минздрав заявил, что представители мужского пола оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, поскольку заражаются чаще. На долю мужчин приходится 60 процентов заразившихся, на долю женщин —около 40 процентов. При этом отмечалось, что тяжести заболевания это правило не касается.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах - самое важное из совещания Путина с правительством
Как снимать ограничения, кому еще помочь и где узнать о льготах -
В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса
В Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после почти двух лет романа
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после почти двух лет романа
Латвия национализирует все три своих крупных порта
Латвия национализирует все три своих крупных порта
В Госдуму внесен проект закона о создании архивов нотариальных документов
В Госдуму внесен проект закона о создании архивов нотариальных
Грузии придется признаться, что без России ее ожидает голод — СМИ
Грузии придется признаться, что без России ее ожидает голод — СМИ
Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом
Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом
Кевин Спейси сравнил свой скандал из-за домогательств с пандемией коронавируса
Кевин Спейси сравнил свой скандал из-за домогательств с пандемией
Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19
«Газпром» рассказал о будущем «Силы Сибири» после бунта вахтовиков
«Газпром» рассказал о будущем «Силы Сибири» после бунта вахтовиков
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Обладатель Пулитцера за статьи о Путине ответил на обвинения в плагиате
Обладатель Пулитцера за статьи о Путине ответил на обвинения в

Топ на сегодня

"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса

Еще по теме

ВОЗ объяснила разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Исследователи сообщили, что мужчины эгоистичнее женщин
Женщины догнали мужчин в алкоголизме
В России спрогнозировали дефицит мужчин