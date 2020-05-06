Обладатель Пулитцера за статьи о Путине ответил на обвинения в плагиате

Вадим Карасев

Майкл ШвиртцФото: страница Майкла Швиртца в Facebook

Журналист американского издания The New York Times (NYT) Майкл Швирц (Michael Schwirtz) прокомментировал обвинения в плагиате в статьях, якобы изобличающих действия российских властей во главе с президентом Владимиром Путиным. За них он ранее получил Пулитцеровскую премию. Свой ответ журналист опубликовал в Twitter.

Он отметил, что хотел бы прокомментировать критику, полученную в том числе от Романа Доброхотова, главного редактора интернет-издания The Insider, и Романа Баданина, главного редактора издания «Проект». «Я всегда готов обсуждать мою работу здесь или по электронной почте. У многих из вас есть мой мобильный», — подчеркнул он.

Швирц пояснил, что начал расследовать одну из тем после получения информации от центра «Досье», некоммерческого проекта Михаила Ходорковского. По его словам, именно от «Досье» он узнал о деятельности российских консультантов и политтехнологов на Мадагаскаре. В марте 2019 года «Проект» опубликовал материал о причастности российского бизнесмена Евгения Пригожина к политическому процессу государства.

Американский журналист подчеркнул, что в статьях про отравление предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году ссылался на Bellingcat, англоязычного партнера The Insider. Российское издание публиковало информацию о возможной причастности к преступлению высокопоставленного сотрудника ГРУ. Российского военного также связали с отравлением бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В январе этого года болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на бизнесмена.

«В моих статьях я даю многочисленные цитаты и ссылки на все источники, которые предоставили мне информацию. Я ни разу не использовал информацию, опубликованную в Bellingcat, Insider или "Проекте", без упоминания или ссылок на них», — заключил Швирц. В «Проекте» на это ответили, что выводы в статьях схожи, но ссылок на материалы издания в NYT нет, а их наличие является «не только хорошим тоном», но и требованием для таких СМИ, как «Проект».

Журналисты The New York Times получили Пулитцеровскую премию за серию критических статей о российской власти в номинации «Международный репортаж». Среди материалов были и статьи Швирца, опубликованные в 2019 году. Позже Баданин в Facebook отметил, что два расследования за авторством Швирца, удостоенные премии, «повторяют в большинстве фактов» три статьи "Проекта", опубликованные несколькими месяцами ранее.