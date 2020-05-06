"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19

Алексей Вольцев

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко разъяснил, что вакцины от нового типа коронавируса сейчас проходят доклинические испытания, уже есть обнадеживающие результаты.

В среду он выступил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"По вакцинам... сегодня идут доклинические исследования. Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины... есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", – цитирует РИА Новости Мурашко.

Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность – это в районе 10% коек от общего числа РФ", – уточнил министр.

Мурашко добавил, что примерно четыре тысячи пациентов с коронавирусом пребывают в тяжелом состоянии.

"Это в общей сложности, это не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания", – разъяснил он.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что дополнительные выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом идут в срок.

"По первым выплатам, тем, которые установлены постановлением правительства, выделено 10 миллиардов средств. Выплаты идут, начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим. Никаких обращений в наш адрес по данному вопросу не поступало", – заверил Мурашко.

В России, по данным на 6 мая, зарегистрировано 165 929 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1537 человек.

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