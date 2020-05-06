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Ограничения на посещение здания СФ могут продлить до конца сессии

Ограничения на посещение здания СФ могут продлить до конца сессии
Ограничения на посещение здания Совета Федерации, связанные с пандемией коронавируса, могут быть продлены до конца июля, сказал РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Введенные ранее ограничения на вход в здание Совета Федерации для представителей СМИ и других посетителей из-за пандемии коронавируса, могут сохраниться до конца весенней сессии. Нам надо поберечься", - сказал Рязанский.

Он отметил, что вся информация о работе сенаторов, включая пленарные заседания палаты, доступна в дистанционном режиме.


По графику последнее заседание Совфеда должно состояться 24 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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