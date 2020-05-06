Опасная патология выявлена у зараженных COVID-19

Вадим Карасев

Исследование, проведенное ирландскими учеными, позволило выявить новую патологию у больных с тяжелым течением COVID-19. Эта опасная аномалия не наблюдается при других легочных инфекциях и в некоторых случаях может стать причиной смерти пациента.

Исследователи выяснили, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто наблюдается аномальное свертывание крови, которое приводит к образованию микротромбов в легких. Пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший прогноз и им обязательно требовалась госпитализация.

По словам профессора Джеймса О’Доннела, у таких пациентов в дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких, обнаружились сотни тромбов по всему легкому. Это объяснило резкое снижение уровня кислорода в крови у больных коронавирусной инфекцией, сообщает EurekAlert.

Данные исследования показали, что аномальная проблема свертывания крови при COVID-19 приводит к значительному увеличению риска инфарктов и инсультов.

Читайте также: Медики назвали новые нетипичные симптомы коронавируса