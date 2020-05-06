Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"

Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"

Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"

Бывший коллега 38-летней Меган Маркл, который работал с ней над рекламным проектом, когда она снималась в сериале "Форс-мажоры" (Suits), рассказал изданию Daily Mail, как герцогиня вела себя на съемочной площадке. По его словам, она была очень требовательной, а за ее поведение и непростой характер ее прозвали "принцессой".

Она была очень требовательна и груба. Раньше ее называли принцессой.Когда она приехала, я даже не знал, кто она такая. Она вела себя как кинодива. Она приехала в бейсболке и, опустив голову и пряча лицо, прошла в гримерную. Все считали, что она ведет себя как звезда из А-листа, хотя она таковой не являлась,

— сказал он.


Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"

При этом он добавил, что снимать Меган было легко. Как только включалась камера, она начинала работать. Однако, когда съемка останавливалась, актриса превращалась в далеко не самого дружелюбного человека.

Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не противоречат вам, они соглашаются попробовать. Но у нее были свои соображения. У нее было много власти,

— делится он.


Одним из главных требований Меган, как он говорит, был запрет на съемку ее голых ног: она их якобы ненавидела.

Один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги. Когда он это сделал, все посмотрели на него, словно спрашивая "какого черта ты делаешь?" и сказали, что на сегодня это все. Тогда я сказал ему, что, наверно, это последний раз, когда мы ее видим. А потом выяснилось, что она стала встречаться с принцем,

— говорит он.

После редактирования видео его предупредили, что есть шанс, что Меган "забракует" эту съемку, но, к его удивлению, она в конечном итоге одобрила эту работу без каких-либо проблем.

К слову, ноги герцогини уже становились предметом для обсуждения, когда во время королевского тура по Новой Зеландии герцогиня Сассекская разулась. Тогда общественность обратила внимание на ее маленькие шрамы от операции по удалению шишек.


Кроме того, она настаивала, чтобы на съемках было дорогое шампанское, а каждую сцену с ее участием непременно утверждали с ней.

Не думаю, что она заслуживает такого внимания. Она меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким человеком,

— заключил он.

Тем не менее он добавил, что слышал от коллег и другое мнение о Меган, — что она была очень милой и приветливой.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный концерт для ветерана из Владивостока
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»
Экранный муж Меган Маркл Патрик Джей Адамс поздравил принца Гарри с помолвкой: "Ваше Высочество, вы счастливчик!"
Экранный отец Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" признался, что обсуждал с ней ее роман с принцем Гарри
Меган Маркл отложила съемки в "Форс-мажорах" ради свидания с принцем Гарри в Лондоне