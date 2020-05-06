Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"

Вадим Карасев

Бывший коллега 38-летней Меган Маркл, который работал с ней над рекламным проектом, когда она снималась в сериале "Форс-мажоры" (Suits), рассказал изданию Daily Mail, как герцогиня вела себя на съемочной площадке. По его словам, она была очень требовательной, а за ее поведение и непростой характер ее прозвали "принцессой".

Она была очень требовательна и груба. Раньше ее называли принцессой.Когда она приехала, я даже не знал, кто она такая. Она вела себя как кинодива. Она приехала в бейсболке и, опустив голову и пряча лицо, прошла в гримерную. Все считали, что она ведет себя как звезда из А-листа, хотя она таковой не являлась,

— сказал он.





Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"

При этом он добавил, что снимать Меган было легко. Как только включалась камера, она начинала работать. Однако, когда съемка останавливалась, актриса превращалась в далеко не самого дружелюбного человека.

Обычно, когда вы предлагаете что-то на съемке, звезды не противоречат вам, они соглашаются попробовать. Но у нее были свои соображения. У нее было много власти,

— делится он.





Одним из главных требований Меган, как он говорит, был запрет на съемку ее голых ног: она их якобы ненавидела.

Один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги. Когда он это сделал, все посмотрели на него, словно спрашивая "какого черта ты делаешь?" и сказали, что на сегодня это все. Тогда я сказал ему, что, наверно, это последний раз, когда мы ее видим. А потом выяснилось, что она стала встречаться с принцем,

— говорит он.

После редактирования видео его предупредили, что есть шанс, что Меган "забракует" эту съемку, но, к его удивлению, она в конечном итоге одобрила эту работу без каких-либо проблем.

К слову, ноги герцогини уже становились предметом для обсуждения, когда во время королевского тура по Новой Зеландии герцогиня Сассекская разулась. Тогда общественность обратила внимание на ее маленькие шрамы от операции по удалению шишек.





Кроме того, она настаивала, чтобы на съемках было дорогое шампанское, а каждую сцену с ее участием непременно утверждали с ней.

Не думаю, что она заслуживает такого внимания. Она меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким человеком,

— заключил он.

Тем не менее он добавил, что слышал от коллег и другое мнение о Меган, — что она была очень милой и приветливой.



