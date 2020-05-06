"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что она назвала девочку "умственно-отсталой"

Вадим Карасев

Адвокат Катя Гордон призвала извиниться Яну Рудковскую за слова, сказанные ею в эфире шоу "Топ Мини Моделс" на телеканале World Fashion. Супруга Евгения Плющенко назвала девочку "умственно-отсталой".

Накануне Яна Рудковская обрушилась в соцсетях на супругу Андрея Малахова Наталью Шкулеву. Ее издание распространило слухи о психическом расстройстве Саши Плющенко, которого сама жена знаменитого фигуриста называет Гном Гномычем. На гневные посты Рудковской отреагировала адвокат Катя Гордон, припомнив светской львице ее собственные слова.

"Яна, меня крайне смущают двойные стандарты, особенно по отношению к деткам. Вы сокрушаетесь о том, что вашего сына обсуждают на момент наличия у него диагноза и так легко публично на протяжении конкурса говорите о том, что эта малышка, взятая, к слову, мамочкой из детдома “умственно-отсталая”. Когда Мама этой девочки Зои возмутилась вашими высказываниями - и умоляла вырезать это из программы - и вы и продюсеры это проигнорировали. Девочку оскорбляли потом именно этим вашим словом. Предлагаю вам извиниться, потому, как основания в этом случае для иска (спросите у вашего адвоката) есть. Я терпимо отношусь к людям, которые в нищей голодной стране продолжают кичиться сумочками (тут кто на что учился), но и простые детки заслуживают защиты. Надеюсь на ваше искреннее покаяние", - написала Гордон.

Юрист заявила, что теперь представляет интересы семьи Зои Кукушкиной, которую Яна Рудковская три года назад назвала "умственно отсталой" в эфире шоу "Топ Мини Моделс" на телеканале World Fashion.

"Мы очень ждали выхода той программы! Смотрели всей семьей..... Ловили каждое слово..... И вот тебе на: "Умственно отсталая".... Сказать, как нам было больно - ничего не сказать.... Я тут же связалась с представителем телеканала, с просьбой вырезать этот кусок, моя просьба осталась не услышанной, видимо просто забыл... И когда я пыталась поспорить по этому поводу с командой Яны, мне чуть ли не крутили у виска, говоря: "ну мы же для них старались, что бы судьи были снисходительны, и ставили Вам выше баллы, надо же какая Вы неблагодарная" ..... А теперь я хочу тоже самое сказать им. Чего вы так переполошились, когда это коснулось вашего ребёнка!? Это же так прекрасно... Может тоже судьи сжалятся и баллы дадут!? Круто же.... За эти три дня, я ещё больше укрепилась в мысли, что всегда нужно бороться за честь и достоинство, отстаивать.... Но тогда я сдалась, спасовала...", - рассказала мама Зои Кукушкиной в своем инстаграме.

По словам матери девочки, она понимает ту боль, которую испытывает Яна Рудковская за своего ребёнка.

В то же время женщина напомнила, что три года назад светская львица не потрудилась подобрать слов для ее дочери, которая совсем недавно вышла из стен детского дома, и соревновалась с известными топ-моделями детского моделинга.

"Жаль что только сейчас, в ее лексиконе появилось такое выражение как "особенности развития" ведь ещё вчера это выглядело как пренебрежение детьми с особенностями развития, а сегодня, превратилось во вселенскую заботу о них", - отметила мать Зои.

Как писал ранее NEWSTES, Яна Рудковская хочет родить ребенка с помощью суррогатной матери.