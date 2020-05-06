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Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону

Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, передает РИА Новости.

Как ранее заявил сам белорусский лидер, он с российским коллегой обсудят темы, представляющие взаимный интерес.

В частности, политики обсудили взаимодействие в интеграционных наднациональных структурах и подготовку к празднованию юбилея Победы, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства, уточнили в пресс-службе Лукашенко.


сообщило, что Александр Лукашенко назвал условие для единой валюты с Россией.
# Политика
По материалам: ria.ru

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