Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений

Алексей Вольцев

Сотрудничество Армении и России продолжает развиваться в духе дружественных и союзнических отношений. Об этом сегодня, 6 мая, выступая в Национальном собрании (парламенте) республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Россия для Армении является партнёром номер один в сфере безопасности, отметил глава правительства.

«Мы продолжаем интенсивно работать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и целью этой интенсивной работы является повышение эффективности (военно-политической) структуры. То же самое касается и Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.

Отношения с Россией в целом находятся на высоком уровне, они конструктивны и эффективны, продолжил Пашинян. «Мы (ещё) не достигли пика эффективности, но будем работать в этом направлении, а когда достигнем — повысим планку и будем стремиться к большему», — заявил премьер.

При этом он предупредил, что сказанное вовсе не означает полное отсутствие каких-либо проблем в отношениях с Россией. «В этих отношениях есть и проблемы, и вопросы, и повестка дня. Не секрет, что после событий 2018 года в Армении сформировалась новая политическая ситуация. И наши партнёры должны адаптироваться к этой ситуации. Это касается не только ЕАЭС, но и ЕС. Это касается всех. В свою очередь, Армения также должна адаптироваться, но уже к своему новому статусу», — заключил премьер.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в среду Пашинян указал, что нынешние власти Армении выстраивают «совершенно новую» внешнеполитическую концепцию, закавказская республика больше не намерена мириться со статусом «третьесортной страны» и будет позиционировать себя как государство, с чьим мнением должны считаться. По его словам, Ереван с уважением относятся к своим иностранным партнёрам и требует аналогичного отношения к себе.