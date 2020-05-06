Первый раз слышит. Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу
Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что боевики на быстроходных катерах попытались высадиться на севере страны со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны.
утверждает, что целью вторжения была попытка покушения на него при финансировании и поддержке США и Колумбии.
По его словам, наемники обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео. Колумбия, в свою очередь, причастность к данным событиям отрицает.
Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам Мадуро, среди задержанных участников морского вторжения в страну есть двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.