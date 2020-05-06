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Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы
Доля должников, отказывающихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей, в апреле выросла до 60%. Об этом сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Год назад только 18% неплательщиков объяснили просрочки потерей работы, в прошедшем месяце таких стало 30%.


"Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", — пояснил руководитель НАПКА Эльман Мехтиев.

Эту информацию подтвердили и представители крупных банков. В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне ситуации с коронавирусом.

# Россия
По материалам: ria.ru

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