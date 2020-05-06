Появились подробности самоубийства российского миллиардера

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

На месте гибели мужчины в подмосковном селе Усово нашли пистолет Glock 19 gen 4, сообщила ТАСС представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Речь идет о российском миллиардере Дмитрии Босове, который покончил с собой в своем доме в Усово, уточняет источник агентства.

Тело погибшего с огнестрельным ранением и лежащим рядом пистолетом обнаружили 6 мая родственники, добавила Врадий. Другие подробности не приводятся.