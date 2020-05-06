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Появились подробности самоубийства российского миллиардера

Появились подробности самоубийства российского миллиардераФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

На месте гибели мужчины в подмосковном селе Усово нашли пистолет Glock 19 gen 4, сообщила ТАСС представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Речь идет о российском миллиардере Дмитрии Босове, который покончил с собой в своем доме в Усово, уточняет источник агентства.

Тело погибшего с огнестрельным ранением и лежащим рядом пистолетом обнаружили 6 мая родственники, добавила Врадий. Другие подробности не приводятся.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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