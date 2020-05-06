Появились подробности самоубийства российского миллиардера
Сегодня, 19:07 Вадим КарасевФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
На месте гибели мужчины в подмосковном селе Усово нашли пистолет Glock 19 gen 4, сообщила ТАСС представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Речь идет о российском миллиардере Дмитрии Босове, который покончил с собой в своем доме в Усово, уточняет источник агентства.
Тело погибшего с огнестрельным ранением и лежащим рядом пистолетом обнаружили 6 мая родственники, добавила Врадий. Другие подробности не приводятся.
По материалам: lenta.ru