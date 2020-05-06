Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях

Алексей Вольцев

Нота МИД Чехии с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне сноса памятника маршалу Ивану Коневу, получена российскими дипломатами. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщили в посольстве РФ.

«Такая нота получена», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступая перед депутатами нижней палаты национального парламента, заявил, что чешские власти во вторник «передали российской стороне ноту».

«Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами», — сказал он.

Как отмечает РИА «Новости», представители оппозиционных партий предложили депутатам обсудить взаимодействие Москвы и Праги, а также осудить попытки «вмешательства» России во внутренние дела Чехии. По словам лидера партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, правительство пока не выразило своего мнения по поводу «российской дипломатической и разведывательной агрессии», поэтому парламент должен взять инициативу на себя. Однако большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава шестого района Праги Ондржей Коларж пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России после сноса памятника маршалу. По его словам, в России чехов сейчас называют нацистами. Кроме того, он утверждает, что российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».