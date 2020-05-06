Познер призвал сообща вытаскивать страну из пандемии

Вадим Карасев

Владимир Познер, известный журналист и телеведущий, поделился мнением, какие проблемы он видит в борьбе с коронавирусом в России. Об этом он сообщил в своем интервью, опубликованном на официальном сайте телеведущего.

В поднятом вопросе о проблеме, связанной с перепрофилированием многих клиник под работу только с коронавирусными больными Владимир Познер выразил свое согласие. Но заметил, что обсуждать принятые властями решения легко, а вот делать шаги, пробовать решить проблему довольно тяжело. Возможно, и не надо было выделять столько больниц под инфицированных. А есть вероятность, что, если бы не перепрофилировали столько учреждений, мест больным бы не хватило.

Телеведущий рад, что ему никогда не приходилось принимать такие решения. А если бы пришлось, то он не знает какие действия бы принял. По его мнению, такие люди, как главный санитарный врач России Анна Попова, сейчас «вкалывают с утра до вечера», пытаясь решить возникающие проблемы.

Познер отметил, что данная ситуация нуждается в обсуждении, но не является поводом, чтобы критиковать власть. Времени сейчас на это нет. По словам известного журналиста, на данный момент стоит всем дружно собраться и «попробовать вытащить страну». А когда переживем пандемию, тогда уже можно и пообсуждать.

Владимир Познер привел пример со скорой, которая не приезжает вовремя и люди ждут помощи по несколько часов. На это надо обращать внимание и писать об этом. В таких случаях уже идет недоработка системы.

В заключении телеведущий отметил, что нашим первоочередным делом является показать власти, где и что не работает, чтобы смогли вовремя исправить все недочеты.

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