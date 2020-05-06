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Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. Об этом сообщает в среду NEWS.ru.

Пользователи, просматривая видео, могут сделать вывод о том, что мальчик сильно похож на отца. Арчи помогает маме переворачивать страницы, а затем хватает другую книжку и бросает ее на пол.

Ролик размещен в Instagram-аккаунте некоммерческой организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей.


Африке.

Ранее радио Sputnik сообщало, что СМИ узнали про отказ внука королевы Британии от фамилии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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