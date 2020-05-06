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Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Ситуация вокруг распространения пандемии коронавируса стала одной из основных тем в телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает Кремль.

«Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями. Затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства», — отметили в администрации российского президента.

Кроме того, известно, что Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как ранее сообщало ИА Newstes, в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции действия белорусских властей все больше вызывают недоумение у тех, кто считает единственно правильным путем борьбы с заболеванием введение жестких карантинных мер.

Действия белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко по-прежнему не укладываются в общеевропейскую стратегию противостояния Covid-19, тем самым вызывая раздражение не только у ближайших соседей республики, но и в самой стране. На протяжении последних недель Белоруссии уже неоднократно пророчили катастрофу, связывая ее с якобы полным попустительством белорусских властей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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