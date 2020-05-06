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Путин поручил Минтруда поддержать работников соцучреждений

Путин поручил Минтруда поддержать работников соцучреждений
Фото: http://kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин потребовал от главы министерства труда и социальной защиты Антон Котяков обратить внимание на меры по поддержке работников соцучреждений.

"Я не услышал ничего, что касается поддержки работников социальных учреждений. Я понимаю, что работники социальных учреждений относятся к региональным деятелям, тем не менее есть и федеральные, поэтому я в любом случае прошу Котякова Антона Олеговича, министра труда и социальной защиты, обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе совещания относительно реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

По его словам, люди в этой сфере работают в достаточно тяжелых условиях, и их необходимо поддерживать. Он также попросил руководителей регионов РФ обратить на это внимание.

Ранее президент России отметил важность обмена информацией с другими странами.

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По материалам: uposters.ru

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