Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19

Алексей Вольцев

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

Путин: правительство РФ должно осуществлять основную работу по координации всей деятельности по борьбе с коронавирусом

РИА Новости