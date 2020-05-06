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Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19

Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

Путин: правительство РФ должно осуществлять основную работу по координации всей деятельности по борьбе с коронавирусом

РИА Новости

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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