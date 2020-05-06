Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19
Сегодня, 16:42 Алексей Вольцев
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: правительство РФ должно осуществлять основную работу по координации всей деятельности по борьбе с коронавирусом
РИА Новости
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru