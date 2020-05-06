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Путин призвал регионы не торопиться с отменой ограничительных режимов

Путин призвал регионы не торопиться с отменой ограничительных режимов

Президент России Владимир Путин в среду, 6 мая, в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в сложившихся условиях, обратился к главам регионов с тем, чтобы они не спешили ослаблять введенные ограничения.

Совещание проходило в режиме онлайн-конференции. Прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что резкая отмена ограничений может привести к тому, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции только ухудшится. И тогда придется все начинать заново, а меры придется вводить более жесткие.

Поэтому Путин подчеркнул, что каждый регион должен оценивать ситуацию с коронавирусам сам. И исходя из обстановки решать самостоятельно, можно ли послаблять ограничения или нет.

Президент сказал, что права на ошибку нет, поскольку цена ей - "безопасность, здоровье и жизни россиян".

Однако, Владимир Владимирович посоветовал регионам составить четкие планы по отмене ограничительных мер, согласно которым и будут следовать в регионах. При этом он отметил, что региональному руководству при составлении таких планов следует внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора.

Пока, до 11 мая ограничительный режим, так называемый режим нерабочих дней, продолжает действовать на территории всей России.

Ожидается, что после этой даты будет дополнительно сообщено о том, как будут жить и работать россияне после майских праздников.

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По материалам: u-f.ru

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