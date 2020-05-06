Путин призвал регионы не торопиться с отменой ограничительных режимов
Президент России Владимир Путин в среду, 6 мая, в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в сложившихся условиях, обратился к главам регионов с тем, чтобы они не спешили ослаблять введенные ограничения.
Совещание проходило в режиме онлайн-конференции. Прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
Президент отметил, что резкая отмена ограничений может привести к тому, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции только ухудшится. И тогда придется все начинать заново, а меры придется вводить более жесткие.
Поэтому Путин подчеркнул, что каждый регион должен оценивать ситуацию с коронавирусам сам. И исходя из обстановки решать самостоятельно, можно ли послаблять ограничения или нет.
Президент сказал, что права на ошибку нет, поскольку цена ей - "безопасность, здоровье и жизни россиян".
Однако, Владимир Владимирович посоветовал регионам составить четкие планы по отмене ограничительных мер, согласно которым и будут следовать в регионах. При этом он отметил, что региональному руководству при составлении таких планов следует внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора.
Пока, до 11 мая ограничительный режим, так называемый режим нерабочих дней, продолжает действовать на территории всей России.
Ожидается, что после этой даты будет дополнительно сообщено о том, как будут жить и работать россияне после майских праздников.Читайте также: В Госдуме предложили решение проблем с зарплатами на остановившихся предприятиях