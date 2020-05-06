Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыта смертность от заболеваний легких в России

Раскрыта смертность от заболеваний легких в РоссииФото: Татьяна Макеева / РИА Новости

В России смертность от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, несмотря на пандемию на коронавируса. Раскрытые Росстатом данные приводит РИА Новости в среду, 6 мая.

За последние три месяца на 100 тысяч человек 42,6 умерли от легочных заболеваний, за прошлый период прошлого года — 47,6.

В целом от общего числа умерших в стране только 3,4 процента скончались от болезней органов дыхания. Это на 0,2 процента меньше, чем в 2019 году. Больше всего от различных проблем с легкими людей умерло в Забайкальском крае — 93,8 человека на 100 тысяч населения. Меньше всего таких случаев в Ингушетии — 4,8 смертей на 100 тысяч человек.

Если сравнивать легочные болезни с болезнями других внутренних органов, то они сильно уступают. К примеру, от заболеваний системы кровообращения в России скончались 593,8 человека на 100 тысяч человек, в 2019-м году еще больше — 641,3 человека.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Москве с 12 мая откроют только промышленные предприятия
В Москве с 12 мая откроют только промышленные предприятия
Раскрыта смертность от заболеваний легких в России
Раскрыта смертность от заболеваний легких в России
Актриса из фильма «Мимино» скончалась от рака
Актриса из фильма «Мимино» скончалась от рака
В России собрали на треть меньше налогов
В России собрали на треть меньше налогов
Музыканты из 15 стран сыграют Седьмую симфонию Шостаковича из своих квартир
Музыканты из 15 стран сыграют Седьмую симфонию Шостаковича из своих
Путин поручил Минтруда поддержать работников соцучреждений
Путин поручил Минтруда поддержать работников соцучреждений
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Как Яна Рудковская борется с клеветой в СМИ из-за статьи о сыне: суд и поддержка звездных друзей
Как Яна Рудковская борется с клеветой в СМИ из-за статьи о сыне: суд
Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19
Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19
Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину
Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни
Ученые убедились: коалы все-таки пьют воду в обычной жизни

Топ на сегодня

Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться

Еще по теме

В России снизилась смертность
Минздрав отчитался о снижении смертности от болезней
На 5,4% снизилась смертность от болезней сердца в МО
Минздрав поделился хорошими новостями о статистике смертности в России