Раскрыты планы россиян после завершения самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Большинство россиян не готовы посещать места скопления людей после завершения самоизоляции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного экспертами OMI (Online Market Intelligence) и центром социального проектирования «Платформа».

Так, выяснилось, что посетить массовые мероприятия готовы только 8 процентов опрошенных, а пойти в торговый центр или на рынок — 17 процентов.

Некоторые участники опроса заявили, что какое-то время после отмены режима самоизоляции продолжать сидеть дома (18 процентов). При этом многие выразили готовность выйти на работу (44 процента) и прогуляться в нелюдном месте (43 процента).

Почти половина респондентов считают, что ходить в места массового скопления людей будет безопасно, когда риск заражения коронавирусом снизится до минимума.

Опрос проходил в городах с населением более ста тысяч человек, в нем приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сервис OneTwoTrip попросил жителей России предсказать сроки окончания режима самоизоляции. Согласно полученным данным, практически все россияне (96 процентов) уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 102 зараженных в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, а также Дагестане. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек погиб, более 19,8 тысячи излечились.