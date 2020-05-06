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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим, в рабочую группу включили замминистра экономического развития Полину Крючкову и замглавы исполкома "Народного фронта за Россию" Арсения Беленького.


На сайте МЭР указано, что Крючкова курирует вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.

# Политика
По материалам: ria.ru

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