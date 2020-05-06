Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Анастасия Иванова

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим, в рабочую группу включили замминистра экономического развития Полину Крючкову и замглавы исполкома "Народного фронта за Россию" Арсения Беленького.

На сайте МЭР указано, что Крючкова курирует вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.