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Рябухин: конфискованный спирт оказался не востребован у регионов для антисептиков

Рябухин: конфискованный спирт оказался не востребован у регионов для антисептиков

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Российские регионы не заинтересовались идеей использовать конфискованный спирт, который есть на складах Росспиртпрома, для производства антисептиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил ТАСС.

«По информации Росалкогольрегулирования, заявлений о выдаче лицензий на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола в установленном порядке не поступало», — заявил сенатор, ссылаясь на ответ Минфина.

По его словам, в Росалкогольрегулировании заявили о готовности рассмотреть заявления о выдаче таких лицензий. Рябухин отметил, что на данный момент объемы производства медицинского спирта российскими заводами в несколько раз превышают потребность в нем.

«У нас сейчас заводы, которые производят медицинский спирт, имеют мощность 18 миллионов декалитров в год, а у нас потребность — 2,6 миллиона декалитров. Если, допустим, потребность и увеличилась в силу разных обстоятельств, вызванных коронавирусом, то, думаю, максимум в 2-3 раза», — сказал парламентарий.

Ранее сенатор предложил использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков. Позднее он сообщил, что глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров подтвердили готовность предоставить регионам до 30 млн литров спирта на эти цели, если у регионов есть такая потребность.

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По материалам: pnp.ru

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