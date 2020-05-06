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Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера

Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри ПоттераКадр: «Гарри Поттер и философский камень»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет лекцию писателя Дмитрия Быкова «Грин-де-Вальд против Волан-де-Морта». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лекция, в которой автор расскажет о том, как писательница Джоан Роулинг развивала мир «Гарри Поттера» и почему она решила обратиться к предыстории Хогвартса. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть лекцию 6 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает коллекцию мультфильмов для детей младше 6 лет. В 12:00 — экспресс-тренировку для укрепления мышц верхней части тела в передаче «Фитнес против вируса».

Днем, в 14:00, — лекция Быкова о Гарри Поттере. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть вторую часть серии мультфильмов «Как приручить дракона». В 21:00 — полный цикл лекций «Третьяковка со Шнуром» В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть коллекцию культовых комедий.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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