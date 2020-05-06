Россияне назвали свои любимые военные фильмы

Вадим Карасев

Кадр: фильм «В бой идут одни старики»

Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению россиян, лучшая картина о войне — это кинолента режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"». Второе место занял фильм «Офицеры», третье — «А зори здесь тихие». В пятерку лидеров также вошли такие работы, как «Они сражались за Родину» и «Судьба человека».

В декабре сотрудники компании Google в рамках ежегодного проекта «Год в поиске» проанализировали поисковые запросы россиян в 2019 году и назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы. Десятку самых популярных среди пользователей фильмов возглавили картины «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «Мстители». Также юзеры часто искали фильмы «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга», «В метре друг от друга», «Как приручить дракона 3» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».