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Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством

Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средствомФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пенсионерка из Москвы насмерть отравилась моющим средством, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Отмечается, что 80-летнюю россиянку доставили в больницу с сильными ожогами, от которых она скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали трагедии.

В ноябре 2019 года российский математик Олег Ивашев-Мусатов, который выпил средство для прочистки труб «Крот», умер на 92 году жизни. Предположительно, он случайно выпил средство, перепутав бутылки в ванной комнате. Математик находился в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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