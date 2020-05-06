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Российский фильм на iPhone покоряет мир

Российский фильм на iPhone покоряет мир

Полностью снятый на iPhone фильм российского режиссера Инги Воск получил очередное признание. На этот раз - главный приз самого престижного в мире фестиваля мобильного кино San Diego International Mobil Film Festival. Фестиваль в Сан-Диего, Калифорния по праву считается пионером мобильного кинематографа. В этом году он проводился в 9-ый раз. Однако привычные красная дорожка, показы и церемония награждения из-за ситуации с вирусом прошли виртуально.
 
Жюри фестиваля строго относится к качеству отбираемых фильмов. В 2020 году в главной номинации «Лучший полнометражный фильм» было представлено всего две киноработы: одна - американского режиссера, вторая – российского. Российский фильм «#Стелс» одержал победу.
 
Чуть ранее фильм Инги Воск получил награды на разных фестивалях мира в Италии, Великобритании, Израиле, Украине, Мексике, Индии и др. Фильм был оценен даже в Африке на самом крупном на континенте фестивале мобильного кино African Smartphone Film Festival, получив там главную награду.
 
«На некоторых кинофестивалях мы конкурировали на равных и даже побеждали фильмы, снятые на профессиональные камеры», - говорит режиссер Инга Воск. «Еще на одном американском фестивале наш фильм на iPhone получил сразу несколько кинонаград за Лучший фильм, Лучшую режиссуру и др., оставив позади своих «больших» конкурентов».
 
В России фильм был показан только на одном фестивале независимого кино «Чистые грезы», который уже почти двадцать лет проводится в Санкт-Петербурге Александром Башировым. «Не все еще воспринимают мобильное кино, как что-то серьезное», - говорит режиссер Воск. - «Но эта ситуация будет стремительно меняться. Камеры на мобильных устройствах постоянно совершенствуются, равно как и наши «режиссерские» способности. Мы все сейчас уже буквально - сами себе режиссеры. И в конце концов, ведь не так важно, на что снимать - важно, ЧТО снимать. История – вот, что самое главное в кино».
 
Режиссер Инга Воск сейчас готовится к съемкам нового фильма и снова на iPhone. Однако, в этот раз режиссер будет экспериментировать даже больше. «Не надо ничего бояться, нужно пробовать новые виды киноязыка. Я уверена, нас в России, как и во всем мире, ждет бум мобильного кино, бум screenlife кино, бум дешевого, экспериментаторского, живого, а значит настоящего кино. И это очень интересное время!».
 
TRAILER # 1 - https://vimeo.com/331209911
TRAILER # 2 - https://vimeo.com/348381094
 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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