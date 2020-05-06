Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Лидия Мартынова

В ночь на 6 мая российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщило РБК со ссылкой на свои источники.

Согласно им, самоубийство произошло в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. Полиция уже выезжала на вызов.

Дмитрий Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» (генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги») и и «Востокуголь». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.